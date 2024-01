Rechtsradikalismus Verbotsverfahren gegen die AfD eröffnen!

Kommentar von Max Biederbeck 11. Januar 2024

Der Erste Senat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Bild: Bild: dpa

AfD-Kader treffen Neonazi-Eliten in Potsdam: Der Antrag auf ein Parteienverbot in Karlsruhe sollte endlich auf den Weg gebracht werden. Vor allem, um an die demokratischen Werte der BRD zu erinnern. Ein Kommentar.