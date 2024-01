Rechtsruck in Deutschland AfD-Verbot? Alt-Bundespräsident Gauck sieht andere Wege

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sieht ein mögliches AfD-Verbot kritisch. „Es gibt juristische, aber auch politische Gründe, die uns sehr vorsichtig sein lassen sollen“, sagte Gauck in der Sendung „phoenix persönlich“, die am Freitag ausgestrahlt wird. „Also meine Antipathie gegenüber diesen Leuten ist groß genug, also da könnte ich mich freuen, wenn sie verboten werden. Aber gleichzeitig habe ich einen politischen Kopf und der fragt: Was soll das?“. Es gebe in der liberalen Demokratie andere Mittel als ein Verbot. Eine Möglichkeit sei, „vor allen Dingen sie zu fragen, was habt ihr denn für Zukunftsangebote, liebe Leute von der AfD“. Dann würden die Defizite dieser Angebote erkennbar.