Reform Bundestag will Nachtsitzungen abschaffen

Änderungen des Plenar-Betriebes müssen in der Regel einstimmig vom Ältestenrat beschlossen werden. Bleibt die AfD am Donnerstag in dem Gremium bei ihrem Widerstand, werde in der kommenden Sitzungswoche im Plenum über die Reform abgestimmt, sagte ein Sprecher der Unions-Fraktion der Zeitung. Dabei sei dann eine Mehrheit sicher.