Reform der Eurozone: Macron kommt zu Gesprächen über die Eurozone nach Berlin

BrüsselFrankreichs Präsident Emmanuel Macron plant für die kommenden Wochen eine Reise zu Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin, um über die geplante Reform der Eurozone beraten. Dies teilte Macron am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel mit. Im April und im Mai werde man an einem gemeinsamen Fahrplan arbeiten. Im Juni soll dann ein weiterer EU-Gipfel nochmals beraten.