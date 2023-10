Reform der Kommission Über 14 Euro: Neuer Mindestlohn-Vorschlag der Grünen

Sie schlagen vor, gesetzlich festzuschreiben, dass der Mindestlohn zukünftig „60 Prozent des prognostizierten Medianeinkommens der Vollzeitbeschäftigten nicht unterschreiten darf“. Dieses mittlere Einkommen wird als Referenzwert auch in der 2022 beschlossenen EU-Mindestlohnrichtlinie vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage müsste der Mindestlohn in diesem Jahr laut dem Papier bei 13,54 Euro liegen. In den Jahren 2024 stiege der Mindestlohn dann auf 14,24 Euro und 14,82 Euro, wenn die Annahmen der Bundesbank zur Lohnentwicklung zutreffen.