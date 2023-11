Reform der Rente „Sich auf ein starres Rentenalter festzulegen, halte ich für wenig sinnvoll“

Müsste die Lebensarbeitszeit also an die Lebenserwartung gekoppelt werden?

Das wäre sicher klug. Sich auf ein starres Alter festzulegen, halte ich aber für wenig sinnvoll. Besser wäre es, wie bei der Rente mit 67 Jahren, einen Pfad festzulegen. Bedeutet: In gewissen Abständen wird das Renteneintrittsalter langsam erhöht und gleichzeitig immer wieder geprüft, ob die Lebenserwartung wirklich steigt. Wir konnten während der Coronapandemie beobachten, dass in vielen Ländern die Lebenserwartung zurückging. Wir wissen also nicht, was kommt. Das den Menschen auch so zu sagen, wäre ehrlich.