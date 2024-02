Reform der Unternehmenssteuern : Streit um Entlastungen für Betriebe: Zwei Minister und kein Halleluja

Es wäre aber immerhin ein Anfang, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu streichen. Der Bund nimmt 2024 daraus etwa 12 Milliarden Euro ein, davon entfallen sieben Milliarden Euro, also mehr als die Hälfte, auf Unternehmen. Eine solche Entlastung beim Soli würde also allen Betrieben zugutekommen. Zum Vergleich: allein für die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg will die Regierung zehn Milliarden Euro Subventionen zahlen.