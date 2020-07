Reform des Wahlrechts Union hält Reduzierung der Wahlkreise für 2021 noch machbar

Die FDP-Fraktion würde für eine rasche Lösung der Verkleinerung des Bundestags auch eine Sondersitzung des Parlament in der Sommerpause in Kauf nehmen. „Wir erwarten von der großen Koalition eine zeitnahe Lösung bei der Wahlrechtsreform, notfalls mit einer Sondersitzung des Bundestages in der parlamentarischen Sommerzeit“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführers der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).