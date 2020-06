Reform: Kfz-Steuerkonzept soll trotz interner Kritik unverändert ins Kabinett

Das ist rund das Doppelte von dem, was derzeit fällig wird. Das Umweltressort hatte die vier Euro aber schon für Kompaktwagen wie etwa den Golf angepeilt. Wenn ein neues Fahrzeug bis 95 Gramm ausstößt, muss dafür laut dem Konzept von Scholz kein Zuschlag bezahlt werden. Darüber steigt der Zuschlag dann in fünf Stufen an je nach CO2-Ausstoß.