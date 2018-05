Reformen gefordert: Hartz-Bürokratie verschlingt immer mehr Geld

Rund 20 Prozent aller Hartz-IV-Klagen richten sich laut Kober gegen die Erstattung der Kosten der Unterkunft. Der Gesetzgeber hat nur festgelegt, dass Kosten für eine angemessene Wohnung übernommen werden - aber nicht, was angemessen ist. Sobald also ein Jobcenter eine Wohnung nicht angemessen findet und nur die Kosten in Höhe einer angemessenen Wohnung übernimmt, muss es nachweisen, dass es in der Stadt eine Wohnung gibt, die angemessen wäre. Insgesamt führe die hohe Zahl an Hartz-IV-Klagen zu einer immer präziseren Begründungsnotwendigkeit der Jobcenter, sagte Kober.