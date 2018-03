Reformen: So sieht von der Leyens Plan für Afghanistan aus

Derzeit stocken Deutschland und die Nato-Länder ihre Truppen in Afghanistan auf. Es ist von der Leyens erste Einsatzreise in ihrer zweiten Amtszeit als Verteidigungsministerin. Am Sonntag hatte sie die deutschen Soldaten im Feldlager bei Masar-i-Scharif im Norden des Landes besucht und einen langem Atem gefordert. Die Bundeswehr ist bereits seit mehr als 16 Jahren in dem Einsatz. 57 deutsche Soldaten sind am Hindukusch ums Leben gekommen. Vergangene Woche hat der Bundestag den Einsatz um ein weiteres Jahr verlängert. Die Truppe wird von bislang höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1300 aufgestockt.