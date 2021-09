Reformoffensive Was Deutschland braucht: Weniger Bürokratie first, Schulden second

In all diesen Fällen sind die Investitionsziele politische Top-Prioritäten. Aus dem Energie- und Klimafonds fließen seit Jahren aber nur etwa 62 Prozent der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel ab. Für den Digitalpakt Schule wurde sogar das Grundgesetz geändert. Geld stand zur Verfügung. Von den 5 Milliarden Euro sind bis Mitte des Jahres 2021 nur 189 Millionen Euro real investiert worden. Das sind jämmerliche 3,8 Prozent. Wenn das Geld weiter in dem Tempo fließt, kommt es erst 2074 vollständig in den Schulen an. Und für den Breitbandausbau sind seit 2015 12 Milliarden Euro vom Bund zur Verfügung gestellt worden. Doch in sechs Jahren sind gerade mal eine Milliarde, also 166 Millionen Euro pro Jahr abgeflossen. Das sind weniger als 1,4 Prozent. Offenbar fehlt es nicht an Geld, um zu investieren. Die Gleichung mehr Schulden, mehr Geld, mehr Investitionen geht nicht auf.