Regeneron Spahns nächster Flop: 400 Millionen Euro teure Antikörper-Mittel bleiben liegen

Also auch am Geld scheitert es dieses Mal offensichtlich nicht. Aber wie es mit „Wundern“ eben manchmal so ist, aus Glanz wird schnell ein Grau. Intensivmediziner Kluge will zwar nicht direkt von einem Fehlkauf sprechen, sagt aber: „Grundsätzlich sollte ein Medikament erst eingesetzt werden, wenn es klare Empfehlungen dazu in Leitlinien gibt“. Offen bleibt damit, weshalb Spahn die Arzneien in so großen Mengen bestellt hat. Ob es quasi einen Mindestbestellwert gab, dazu machte die Ministeriumssprecherin keine Angaben.