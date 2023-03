Regierung Ampel-Koalition will bei Spitzentreffen Streitfragen klären

26. März 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich positiv. Bild: Bild: dpa

Die Ampel-Koalition will am Sonntagabend bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt eine Reihe von Streitfragen klären. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich optimistisch. Er sei „zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen”, sagte er am Samstag in Potsdam. Es wird damit gerechnet, dass sich die Beratungen von SPD, Grünen und FDP bis in die Nacht zum Montag ziehen.