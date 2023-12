Regierung Günther fordert „normalen Arbeitsmodus” von Ampel-Koalition

„Jede Entscheidung in Berlin wird von mindestens einem der Koalitionspartner gleich wieder in Frage gestellt, wie man aktuell bei der Haushaltseinigung sehen kann. Der Fokus ist nur auf das eigene Parteiprofil und Klientel gerichtet.” Das gemeinsame Ziel stehe dabei nicht im Mittelpunkt. „Das habe ich in dem Ausmaß noch nicht erlebt”, sagte Günther.