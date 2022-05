Regierungsbildung CDU und Grüne starten Sondierungsgespräche in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU hat am Dienstag mit den Grünen ein erstes Sondierungsgespräch zur Bildung einer neuen Regierung aufgenommen. Die jeweils vierköpfigen Spitzenteams beider Parteien trafen sich am Morgen in einem Kieler Hotel. Am Nachmittag ist ein weiteres Gespräch der CDU mit der FDP anberaumt.