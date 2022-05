Regierungsbildung: CDU und Grüne vermelden erstes gutes Gespräch nach NRW-Wahl

Vertreter von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich drei Tage nach der Landtagswahl zufrieden über ein erstes Sondieren einer Zusammenarbeit geäußert. „Es war ein angenehmes, offenes und ehrliches Gespräch“, sagte Grünen-Landeschefin Mona Neubaur am Mittwoch in Düsseldorf.