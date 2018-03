Regierungsbildung: CDU und SPD spekulieren über Minderheitsregierung

Derweil hat Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange offiziell ihre Bewerbung für den SPD-Bundesvorsitz eingereicht. Am Rande einer Regionalkonferenz in Hamburg überreichte sie am Samstag dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz ihre Unterlagen. Dort startete die SPD-Spitze ihre Werbetour für ein Ja der SPD-Mitglieder beim kommende Woche beginnenden Mitgliederentscheid über den Eintritt in eine erneute große Koalition mit CDU und CSU.