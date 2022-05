Regierungsbildung in Düsseldorf NRW-Grüne wollen zweigleisig fahren – Treffen mit CDU schon Mittwoch

Die SPD werde Einladungen für Sondierungsgespräche an die FDP und die Grünen schicken, kündigte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty unterdessen an. Die SPD-Landtagsfraktion bestätigte ihn am Dienstag in ihrer konstituierenden Sitzung vorläufig in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender. Von der CDU habe ihn am Montag ebenfalls eine Einladung zum Gespräch erreicht. Ein konkreter Termin stehe noch nicht fest. „Wir sind doch schon längst alle im Gespräch“, sagte Kutschaty.