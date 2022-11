Regierungsbildung Niedersachsens SPD und Grüne unterzeichnen Koalitionsvertrag

07. November 2022 | Quelle: dpa

Die Sozialdemokraten Grant Hendrik Tonne und Stephan Weil sowie die Grünen Julia Willie Hamburg und Anne Kura mit dem unterzeichneten Koalitionsvertrag (v.l.n.r.). Bild: Bild: dpa

Rund einen Monat nach der Landtagswahl haben Niedersachsens SPD und Grüne am Montag in Hannover ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. SPD-Politiker Stephan Weil, der bereits seit 2013 regiert, soll am Dienstag im Landtag zum dritten Mal als Ministerpräsident gewählt werden.