Regierungsbildung Sachsen-Anhalts CDU, SPD und FDP streben Koalitionsverhandlungen an

07. Juli 2021

Nach dreieinhalb Wochen Sondierung hat sich die CDU in Sachsen-Anhalt festgelegt: Sie will mit SPD und FDP in Koalitionsverhandlungen eintreten. Vorher sind aber noch einige Hürden zu nehmen.