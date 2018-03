Regierungsbildung: Thüringens CDU-Chef Mohring will Ostdeutschen im Kabinett

BerlinDer Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring hat seine Forderung bekräftigt, für seine Partei einen Vertreter Ostdeutschlands in die nächste Bundesregierung zu berufen. Die Frage, ob er selbst dafür ein Kandidat sein könnte, beantwortete Mohring am Dienstag im ZDF ausweichend. Als „einen wichtigen Schritt nach vorne“ bezeichnete er die Ankündigung von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, Vertreter der jüngeren Generation in ihr Regierungsteam einzubeziehen. „Inhaltlich können wir mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden sein.“ Wenn nun auch noch die personellen Entscheidungen passe, werde die Zustimmung in der Partie größer sein als es momentan scheine. Namen wollte Mohring ausdrücklich nicht nennen. Diese Entscheidung liege bei Merkel.