Regierungsbündnis: Peer Steinbrück: „Ich glaube, dass diese große Koalition Weihnachten nicht erreichen wird“

BerlinDer frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition in Berlin dieses Jahr nicht übersteht. „Ich glaube, dass diese große Koalition Weihnachten nicht erreichen wird“, sagte Steinbrück am Mittwoch in der ARD-Sendung „maischberger. die woche“.