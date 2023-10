Regierungserklärung des Kanzlers zu Israel Olaf Scholz verschweigt uns, was Zeitenwende bedeutet

In einer solchen Lage also trat der Kanzler am Donnerstag ans Pult des Bundestages und hielt, endlich, seine Regierungserklärung zu Israel. Um es kurz zu machen: Sie war gut, sie angemessene Worte zwischen Solidarität hier und Verurteilung dort. Allein die Gelegenheit, den Deutschen auszubuchstabieren, was Zeitenwende jenseits von Hundert Milliarden für die Bundeswehr noch bedeuten kann, welche Schmerzen, Dilemmata und Kosten sie noch produzieren dürfte – diese Gelegenheit verstrich erneut. Olaf Scholz bleibt eben Olaf Scholz.



