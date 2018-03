Regierungserklärung: Die wichtigsten Punkte in Merkels Rede

Ein stärkerer Zusammenhalt der Gesellschaft und die technologische Erneuerung Deutschlands müssen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel zentrale Ziele der großen Koalition bis 2021 sein. "Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen - und Deutschland, das sind wir alle", sagte die CDU-Chefin am Mittwoch in ihrer fast einstündigen ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit. Merkel rechtfertigte dabei nicht nur ihre umstrittene Flüchtlingspolitik nach 2015, sondern stellte sich in den Debatten über Islam und Verteidigungsausgaben auch deutlich gegen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und den früheren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Scharfe Kritik übte die Kanzlerin an Russland und der Türkei wegen der Entwicklungen in Syrien.