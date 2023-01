Regierungserklärung: Habeck kündigt weiteres Paket zur Beschleunigung von Wind- und Solar-Ausbau an

Die Bundesregierung will dem Ausbau von Wind- und Solar-Energie einen weiteren Schub geben. Man werde weitere Schritte zur Beschleunigung gehen, kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag im Bundestag an. In Kürze werde er neue Solar- und Wind-Pakete vorlegen, um mit einer Reihe von Detail-Regelungen Bürokratie-Hemmnisse abzubauen. Dabei gehe es etwa um die Normierung von Steckern oder auch ganzen Anlagen. Damit soll etwa die Installation von kleinen Solaranlagen auf Balkonen oder an Gebäude-Wänden erleichtert werden.