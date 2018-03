Regierungserklärung: Merkel legt sich mit Ungarn und Polen an

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel geht auf Konfrontationskurs zu den osteuropäischen Staaten. Ungarn und Polen hatten sich bislang geweigert Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten aufzunehmen. „Solidarität kann in der EU keine Einbahnstraße sein“, sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag.