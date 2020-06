Regierungserklärung Merkel will Klimaneutralität der EU bis 2050 verbindlich festschreiben

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Corona-Pandemie eine engere Zusammenarbeit in der Europäischen Union eingefordert. „Kein Land kann die Krise isoliert und allein bestehen“, sagte Merkel in einer Regierungserklärung zur anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag im Bundestag.