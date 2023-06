Regierungserklärung Scholz: Bei Ukraine-Hilfe Stärkung der Kampfkraft im Fokus

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Nato-Gipfel in Litauen bekräftigt, dass ein Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis vor einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht in Frage kommt. Das habe auch die ukrainische Regierung selbst festgestellt, sagte Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. „Deshalb werbe ich dafür, dass wir uns in Vilnius auf das konzentrieren, was jetzt absolute Priorität hat: Nämlich die tatsächliche Kampfkraft der Ukraine zu stärken.”