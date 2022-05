Regierungserklärung: Scholz vertröstet Ukraine: „EU-Beitritt nicht binnen einiger Monate oder Jahre“

Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Albanien sind seit vielen Jahren EU-Beitrittskandidaten, Nordmazedonien schon seit 2005. Zum Westbalkan gehören auch die EU-Aspiranten Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Scholz betonte, dass die EU jetzt liefern müsse, was den Beitrittsprozess der Länder angeht. Für Juni kündigte er eine Reise in die Region mit der Botschaft an: „Der westliche Balkan gehört in die Europäische Union.“