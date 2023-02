Regierungserklärung: Scholz warnt bei Waffenlieferungen vor „Überbietungswettbewerb“

Neben seinen Äußerungen zur Ukraine versprach Scholz hat den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien Hilfe. „Die Bundesregierung hat den türkischen Behörden unverzüglich Hilfe zugesagt“, sagt er. Man stehe in engem Kontakt mit den UN, um Hilfe auch in das syrische Erdbebengebiet zu bringen. „Jetzt zeigt sich wieder einmal, wie lebenswichtig dieser grenzüberschreitende Zugang ist, für den wir uns seit Jahren einsetzen.“ Er dankt den Menschen in Deutschland für eine sehr große Hilfsbereitschaft. Dies zeige auch, „wie nah wir uns unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit türkischen oder syrischen Wurzeln fühlen“.