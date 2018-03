Regierungserklärung: Sicherheit, Migration, Heimat – die wichtigsten Punkte der Seehofer-Rede

Innenminister Horst Seehofer will ein umfassendes Polizeigesetz unter dem Motto „Vorfahrt für die Sicherheit“. Videotechnik, IT und die Überwachungsmöglichkeiten müssten verbessert werden. Jeder der sich daran stößt, solle sich in die Rolle eines Opfers hineinversetzen: „Wir wollen wissen, wer dealt, stiehlt und einbricht.“ Daher will Seehofer den Sicherheitsapparat auch personell ausbauen: „Ein starker Staat gelingt nur mit starken Sicherheitskräften“.