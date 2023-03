Regierungsklausur auf Schloss Meseberg Was von den Meseberg-Versprechen zu halten ist

18 Monate würde es technisch dauern, um die Steuernummern und IBAN von allen Bürgerinnen und Bürgern zusammen zu bringen, erklärte Lindner damals in Meseberg. Und, was ist in den vergangenen sechs Monaten geschafft worden? Zwar ist mit dem Jahressteuergesetz am 16.12.2022 die Rechtsgrundlage geschaffen worden, um die Bankverbindungsdaten in der Steuer-ID-Datenbank speichern zu können – aber ein Zahlverfahren, das laut Finanzministerium „die wesentlichen Grundlagen der Digitalisierung und Automatisierung von Fördergeldauszahlungen legt“, gibt es noch nicht.