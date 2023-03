Regierungsklausur in Meseberg Liebe Ampel, bitte keine Kompromisse mehr!

Alles wichtige wie strittige Themen, bei denen sich am Ende alle so festkämpfen, dass nur ein nivellierter Kompromiss herauskommt oder alles still verschoben wird. Leider wird das Geld dann auch seltener zielgerichtet ausgegeben, kommen mehr Haken und Ösen in Gesetzesvorhaben. Platzen lassen wird in einer solch ernsten Lage kaum einer eine so mühselige Koalition. Das würde das Wahlvolk abstrafen.



Die Ampel sollte sich auf das besinnen, was in guten wie in schlechten Zeiten ein solches Dreierbündnis erfolgreich macht: Man muss gönnen können! Das heißt, in vielen Feldern sollten nicht Kompromisse gesucht werden, die oft nur der kleinste gemeinsame Nenner sind und den Problemen kaum angemessen. Vielmehr sollten die Partner die Felder gemäß ihres Koalitionsvertrages beackern, sich gegenseitig Spielraum zugestehen und dort Erfolge anstreben, wo sie zuständig sind. Das heißt auch, dass Misserfolge dann eben mit den Handelnden nach Hause gehen. Streitereien wie bisher zahlen auf die ganze Regierung negativ ein.