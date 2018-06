Regierungskrise: „Berliner Hickhack kann für EU-Reform dramatische Folgen haben“

Nehmen wir mal an, alles wird gut, und die Parteien raufen sich zusammen. Welche Reformen muss die Regierung bis zur nächsten Wahl angehen?

Deutschland ist im internationalen Vergleich inzwischen ein Land, das seine Unternehmen überdurchschnittlich hoch belastet. Wenn wir die Uhr bis 2020 weiterticken lassen, dürfte es sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich eine Unternehmensteuerreform gegeben haben. Und dann wird Deutschland der Staat mit der höchsten Effektivsteuerbelastung von Unternehmen in der gesamten EU sein. Zudem sind wir ein Land mit einem hoch regulierten Arbeitsmarkt. Für die Resilienz, also die Widerstandskraft gegen externe Schocks, ist aber ein flexibler Arbeitsmarkt ganz entscheidend. Und ein dritter wichtiger Punkt: Beim E-Government und bei der Digitalisierung hinkt Deutschland erstaunlich weit hinterher. Das sind neben der EU-Reform die wirklich wichtigen Punkte, um die sich die Politik jetzt kümmern müsste.