Regierungskrise Merkel: „tragfähige Lösung“ im Fall Maaßen noch am Wochenende

Das sorgte in der SPD für zusätzlichen Unmut – angesichts der vereinbarten Neuverhandlung erhält Nahles aber jetzt Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, Nahles habe „die vielen kritischen Stimmen“ sehr ernst genommen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte in den ARD-„Tagesthemen“, man könne sich in der Politik auch irren, wenn man dann „die Kraft“ für eine Kursänderung habe. SPD-Vize Manuela Schwesig sagte, der Maaßen-Deal habe zu „Vertrauensverlust in der Bevölkerung“ geführt. „Deshalb muss es erneut Gespräche geben und eine vernünftige Lösung gefunden werden.“

Der Schritt kann auch als Signal vor einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion an diesem Montag bewertet werden. Am Montagvormittag kommt auch der 45-köpfige Parteivorstand der SPD im Willy-Brandt-Haus zusammen.