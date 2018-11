Regionale Unterschiede Saar-Kommunen sind pro Kopf am meisten verschuldet

28. November 2018 , aktualisiert 28. November 2018, 16:45 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die deutschen Kommunen stehen mit Milliarden in der Kreide. Spitzenreiter ist das Saarland, in Bayern ist die Pro-Kopf-Verschuldung am geringsten.