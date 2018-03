Regionalkonferenz der SPD-Führung: Nahles lässt Gabriels Zukunft offen

Am Freitag wurde Yücel nach mehr als einem Jahr in türkischer Haft freigelassen. Gabriel flog von der Münchner Sicherheitskonferenz nach Berlin, um im „Welt“-Newsroom die gute Nachricht zu feiern. Nahles hatte ihn an dem Tag via „Spiegel“ zuvor ermahnt, auf Werbekampagnen in eigener Sache zu verzichten.