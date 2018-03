Regionalkonferenz in Hamburg: Die SPD ringt mit der GroKo

Ortswechsel: Recklinghausen, hier diskutieren am Freitag auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe, einem Verfechter von Rot-Rot-Grün, anders als in Hamburger Gegner und Befürworter gemeinsam. Ein Rentner, seit fünf Jahrzehnten für die SPD in Marl aktiv, sagt zu Kühnert, der dort gerade gesagt hat, man solle sich von den Horrorszenarien bei einem Nein zur GroKo nicht kirre machen lassen: „Es gibt dann Chaos, keine Regierung.“ Wenn die SPD-Mitglieder Nein sagten, dann mache er nicht mehr mit. „Dann guck' ich mir dat nur noch ausm Liegestuhl an.“ Er wolle nicht, das „dat alles in den Müll kommt“ und der nächste Vorstand weggejagt werde.