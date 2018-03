Regionalkonferenz Kamen: SPD-Spitze glaubt an „Groko“-Ja

„Ich will die Leute nicht überreden, ich will sie überzeugen“, sagte Nahles. NRW-Landeschef Mike Groscheck betonte, die Debatten belebten die Partei. „Ich habe sehr stark gefordert, dass endlich wieder Leben in die Bude der alten Tante SPD gehört. (...) Manche tanzen auf den Bänken und Tischen, aber besser so, als wenn Grabesstille herrscht.“ Wer Diskurs bestelle, dürfe sich über Diskurs nicht beschweren.