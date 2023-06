Regulierung vor Künstlicher Intelligenz „Bei KI müssen wir auch die Horrorszenarien mitbedenken“

Holger H. Hoos ist Alexander-von-Humboldt-Professor für Künstliche Intelligenz an der RWTH Aachen (Deutschland), Professor für Maschinelles Lernen an der Universiteit Leiden (Niederlande) und außerordentlicher Professor für Informatik an der University of British Columbia (Kanada).

Er ist Fellow der Association of Computing Machinery (ACM), der Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) und der European AI Association (EurAI), ehemaliger Präsident der Canadian Association for Artificial Intelligence (CAIAC), ehemaliger Chefredakteur des Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) und Vorstandsvorsitzender von CLAIRE, Organisation zur Stärkung der Spitzenleistungen in der KI Forschung und Innovation in Europa.

Prof. Hoos ist bekannt für seine Arbeiten über maschinelles Lernen und Optimierungsmethoden für den automatisierten Entwurf von Hochleistungsalgorithmen und stochastischer lokaler Suche, er hat das Paradigma der Programmierung durch Optimierung (PbO) entwickelt und verfolgt es mit Nachdruck; er ist auch einer der Begründer des Konzepts des automatisierten maschinellen Lernens (AutoML). Prof. Hoos interessiert sich besonders für Forschung und Arbeit an den Grenzen zwischen Informatik und anderen Disziplinen, und ein Großteil seiner Arbeit ist von praktischen Anwendungen inspiriert.