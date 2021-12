Reiche Länder, armer Bund Wie die Bundesländer Milliarden Euro aus Berlin abgreifen – ganz vorn: das reiche Bayern 

Damit nicht genug: Der Bund verteilt an die Länder überdies viel Geld, 2021 dürften es gut 57 Milliarden Euro sein. Für soziale Leistungen – eigentlich eine originär subsidiäre Aufgabe der Kommunen und Länder – sah der Bund laut eigener Statistik dabei 19 Milliarden Euro vor: für Altersgrundsicherung, Kosten der Unterkunft, Unterhaltsvorschüsse und Ausbildungsförderung. Hinzu kommen gut neun Milliarden Euro für den öffentlichen Personennahverkehr, ebenfalls eine subsidiäre Aufgabe. Für ärmere Länder waren auch neun Milliarden Euro an „Ergänzungszuweisungen“ vorgesehen, weitere neun Milliarden an Kompensation aus der Kfz-Steuer, die früher einmal die Länder kassierten.