Reichtum in Deutschland „Wir fragen auch nach Lotteriegewinnen“

Warum machen sehr Wohlhabende mit meist knappen Zeitbudget bei einer solchen Befragung mit? An den zehn bis 50 Euro Teilnahmebonus, den Sie zahlen, kann es bei Millionären ja kaum liegen.

Ich glaube, die Leute wollen zum einen der Wissenschaft etwas Gutes tun und die Forschung unterstützen. Diese Haltung befördern wir traditionell im SOEP, indem wir die Interviewpartner regelmäßig informieren, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Umfragen gewonnen wurden. Es geht den neuen Panelteilnehmern aber auch darum, sich in die gesellschaftspolitische Debatte einzumischen. In Deutschland ist „der Reiche“ ja oft ein Feind- und Zerrbild. Da gibt es bei vielen Wohlhabenden den Impuls, dem etwas entgegenzusetzen und darzulegen, dass man seinen Wohlstand durch harte Arbeit und gute Ideen gesichert hat.



Und wer stellt die Fragen?

Wir arbeiten im SOEP mit dem Institut Kantar zusammen. Unser Konzept sieht vor, dass über die Jahre ein Haushalt wenn möglich stets vom gleichen Interviewer besucht wird. Das soll auch beim neuen Reichenpanel so laufen. Wir haben im SOEP traditionell eine sehr geringe „Panelmortalität“, wie es so schön heißt. Es steigen also nur wenig Personen mittendrin aus. Und das liegt eben auch daran, dass Befragte zu ihren Interviewern eine gewisse persönliche Beziehung aufbauen. Da gibt es viele Geschichten – in einem Fall haben die Interviewpartner sogar geheiratet.