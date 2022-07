Für Marktwirtschaftler ist die Aktienrente einer der wenigen Pluspunkte im Koalitionsvertrag. Die Ampel versprach einen Zehn-Milliarden-Fonds, der für Rentenversicherte Aktien kauft, so wie der hundertmal so große norwegische Staatsfonds. Im alternativen Modell nach schwedischem Vorbild könnte jeder einen Teil des Rentenbeitrags in ein Depot stecken. Doch es gab weder Norwegen noch Schweden, sondern: Schweigen. Im Haushalt taucht die Aktienrente nicht auf.