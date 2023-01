Reimer direkt: Besetzt die politische Marktlücke!

Liebe CDU, hört auf, Grünen-Wähler gewinnen zu wollen. Sozialdemokraten hängen an der Macht wie Klimakleber am Asphalt, es wird noch lange kein Schwarz-Grün geben. Ihr könnt also pro Atomkraft sein und solltet die Folgen einer ewig wegschauenden Migrationspolitik klar benennen. Die Opposition gegen aufgeweichte Sanktionen beim Bürgergeld hat gezeigt: Konsequenz zahlt sich aus, in Stimmen. Besetzt die politische Marktlücke! Das Land braucht eine seriöse, konservative Alternative, nicht noch eine grün-soziale Partei.