Natürlich werden jetzt Milliarden fließen, wird sich die Politik großzügig geben. Nur ist es leider unrealistisch, dass dafür an anderer Stelle gespart wird – sei es bei der Subventionierung profitabler Konzerne, beim Wahlgeschenk Mütterrente oder beim Post-Corona-„Wiederaufbau“ der EU. Was auch passiert, am Geld soll’s nicht liegen; jede mittelfristige Finanzplanung ist heute Makulatur – und kann’s der Finanzminister nicht richten, steht die EZB bereit. Eine Umkehr? Fast unmöglich. Dazu profitieren zu viele von der lockeren Geldpolitik, voran diejenigen, die besonders dicht dran sind an den Fleischtöpfen der Finanzbranche und Staatsbürokratie. Was wäre an Börsen und Immobilienmärkten los, würden die Notenbanken die Zinsen erhöhen?