Für ihre Ethikratings haben die Anbieter komplexe Punktsysteme ersonnen. In sich mögen die stimmig sein. Nur: Wann immer versucht wird, die von unzähligen Faktoren bestimmte Realität in Modelle zu quetschen, kommt es zu absurden Ergebnissen. Gazprom (bis März noch BB, wie Bayer) fand sich deshalb in Ökofonds. Und Elon Musk versteht nicht, warum sein E-Auto-Bauer Tesla heruntergestuft wurde. Was wiegt schwerer? Teslas CO2-Bilanz oder dass im Board Musks Bruder und nur eine Frau sitzen? Wo beginnt Willkür, wie wichtig ist Political Correctness?