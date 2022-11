Reimer direkt: Das sinnlose Tauziehen mit der Notenbank

Dabei haben wir doch gerade in den Abgrund geschaut, als die Märkte den durchgedrehten Tories in London die wichtigste Frage beantworteten: Was passiert, wenn niemand einem verschuldeten und sparunwilligen Staat Geld pumpen will? Plötzlich standen die Apologeten der Modern Monetary Theory, die unbegrenzte Staatsverschuldung für möglich halten, nackt da: Die Renditen von Staatsanleihen und damit die künftigen Zinskosten des Staates schossen in die Höhe, seine Schuldpapiere verloren an Wert, das Pensionssystem wankte, die Abwärtsspirale drehte sich.