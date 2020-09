Wirecard hat geschafft, was den mit Reichskriegsflaggen bewaffneten Spinnern am extremen Rand der Corona-Demonstranten zum Glück verwehrt blieb: Der Börsenskandal um den Zahlungsdienstleister kommt in den Reichstag. Auf Drängen der Opposition gibt es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Gut so. Getäuschte Anleger verloren Milliarden, besonders Private, die sich gerade erst an die Börse zurückgewagt haben. Viele Arten von Behördenversagen werden die Oppositionsparteien jetzt genüsslich in den Bundestagswahlkampf hineinwuchern lassen. Einen Vorgeschmack gab es schon: eine Liste der Aktien, die Mitarbeiter der Finanzaufsicht BaFin gehandelt haben. Am liebsten zockten sie mit: Wirecard. Richtig lustig dürfte es werden, wenn es im Ausschuss um Ex-Vorstand Jan Marsalek geht, den jetzt wohl auf einer Moskauer Geheimdienst-Datsche sitzenden mutmaßlichen Drahtzieher.