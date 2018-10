Dreister geht es nicht. Um 55 Milliarden Euro haben Banken und Investoren den deutschen Fiskus und diverse Nachbarstaaten betrogen. Sie verschoben Aktien rund um den Termin, an dem Unternehmen Dividenden auszahlen. Dann ließen sie sich Steuern erstatten, die sie gar nicht bezahlt hatten. Erstaunlicherweise blieb der öffentliche Aufschrei nach der Enthüllung neuer Dimensionen dieser Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte aus – womöglich, weil wir lieber debattieren, welche Uhr eine Staatssekretärin tragen darf oder ob Kritik am FC Bayern gegen die Menschenrechte verstößt. Vielleicht auch, weil die Affäre schon so lange läuft und wir uns nach der Banken- und Staatenrettung an unvorstellbar große Milliardenverluste gewöhnt haben.